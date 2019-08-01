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«Укрзализныця» закупит вышиванки по 4 тыс. грн за штуку. Фото: "Основа"

«Укрзализныця» закупит вышиванки по 4 тыс. грн за штуку (ФОТО)

1 авг 2019, 16:23
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«Укрзализныця» покупает по 200 единиц вышиванок и полотенец, общая сумма которых составит 1,53 млн грн. Филиал «Центр сервисного обеспечения» по результатам тендера уже подписала два контракта на закупку.

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Мужские и женские вышиванки по 100 единиц закупят у компании «Скорвеус», основанной всего четыре месяца назад на улице Магнитского в Киеве. К слову, по этому адресу зарегистрировано еще 700 фирм. Об этом сообщает ресурс «Залізниця без корупції».

Стоимость льняных рубашек с вышивкой ручной работы, поставляемых от производителя «Домашний текстиль», составляет 4,1 тыс. грн за единицу. На тендере «Укрзализныця» отклонила предложение конкурента, которое было в три раза дешевле, от компании «Торговый Дом Эней», аргументировав это тем, будто компания не предоставила необходимые документы.

«Укрзализныця» закупит вышиванки по 4 тыс. грн за штуку. Фото: «Залізниця без корупціі»

Также «Укрзализныця» подписала контракт с фирмой «ТК-Домашний Текстиль» на закупку льняных полотенец с вышивкой. Эта же фирма является производителем вышиванок, которые она предоставляет компании «Скорвеус». Стоимость данных полотенец, которые купит «Укрзализныця», составляет 3,6 тыс. грн за единицу. Как отмечается в сообщении, на одном из популярных сайтов с вышитыми товарами цена самого дорогого полотенца с вышивкой ручной работы составляет 1,2 тыс. грн.

«Укрзализныця» закупит вышиванки по 4 тыс. грн за штуку. Фото: «Залізниця без корупціі»

Отметим, что компания «ТК-Домашний Текстиль», зарегистрированная в Киеве, за последние три года заключила государственные контракты на общую сумму около 100 млн грн.

Напомним, что в этом году «Укрзализныця» в целях обновления пассажирских электричек для пригородного сектора запланировала приобретение поездов для Запорожской и Днепропетровской областей. Для этого планируется выделить около 110 млн долл.


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