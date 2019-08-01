День Незалежності у Києві відзначать двома маршами — домовленість ветеранів із Зеленським. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n125063-den-nezalejnosti-u-kyievi-vidznachat-dvoma-marshamy-domovlenist-veteraniv-iz-zelenskym-foto.html

Ракурс

День Незалежності у Києві відзначатимуть двома маршами, про це сьогодні домовилися ветеранські організації із представником Офісу президента України Володимира Зеленського.

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Буде два марші — марш Гідності, який планує організувати Зеленський, та марш захисників, який організують ветеранські спілки України, волонтери та сім`ї загиблих. Про це повідомив громадський активіст Андрій Медведько на своїй сторінці у Facebook.

За словами Медведька, представники ветеранських організацій сьогодні зустрічалися з Кирилом Тимошенком, заступником голови Офісу президента Зеленського. Йшлося про організацію урочистостей до Дня Незалежності, які пройдуть у Києві 24 серпня. Результат обговорення влаштував обидві сторони.

Активіст додав, щоб не заважати один одному, обидві сторони домовилися про спільну координацію і тепер будуть опрацьовувати деталі.

У коментарях Медведько уточнив, що Зеленський та інші представники влади будуть присутніми лише на марші Гідності. А на марші захисників, який пройде без жодних партійних прапорів, будуть лише ветерани, волонтери та сім`ї загиблих захисників України.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про святкування Дня незалежності у 2019 році. Згідно із документом, 24 серпня відбудеться урочисте підняття національного прапора, будуть покладені квіти до пам’ятників, проведені тематичні наукові конференції, молебень за Україну, а також «інформаційно-освітні та патріотично-виховні заходи». Проведення військового параду указом президента не передбачено.