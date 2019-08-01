День Независимости в Киеве отметят двумя маршами - договоренность ветеранов с Зеленским. Фото: ВВС

https://racurs.ua/n125063-den-nezavisimosti-v-kieve-otmetyat-dvumya-marshami-dogovorennost-veteranov-s-zelenskim-foto.html

Ракурс

День Независимости в Киеве будут отмечать двумя маршами, об этом сегодня договорились ветеранские организации с представителем Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

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Будет два марша — марш Достоинства, который планирует организовать Зеленский, и марш защитников, который организуют ветеранские союзы Украины, волонтеры и семьи погибших. Об этом сообщил общественный активист Андрей Медведько на своей странице в Facebook.

По словам Медведько, представители ветеранских организаций сегодня встречались с Кириллом Тимошенко, заместителем главы Офиса президента Зеленского. Речь шла об организации торжеств ко Дню Независимости, которые пройдут в Киеве 24 августа. Результат обсуждения устроил обе стороны.

Активист добавил, чтобы не мешать друг другу, обе стороны договорились о совместной координации и теперь будут отрабатывать детали.

В комментариях Медведько уточнил, что Зеленский и другие представители власти будут присутствовать только на марше Достоинства. А на марше защитников, который пройдет без партийных флагов, будут только ветераны, волонтеры и семьи погибших защитников Украины.

Ранее «Ракурс» сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости в 2019 году. Согласно документу, 24 августа состоится торжественное поднятие национального флага, будут возложены цветы к памятникам, проведены тематические научные конференции, молебен за Украину, а также «информационно-образовательные и патриотически-воспитательные мероприятия». Проведение военного парада указом президента не предусмотрено.