Пейзажи Шри-Ланки, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n125062-shri-lanka-otmenila-vizovyy-sbor-dlya-ukraincev.html

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С сегодняшнего дня Шри-Ланка отменила визовый сбор, который ранее составлял 25 долл. США, для украинцев и граждан еще 47 стран.

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Таким образом, бесплатно на территории этой азиатской страны граждане Украины смогут находиться на срок до 30 дней. Для продления действия визы придется оплатить визовый сбор, сообщает агентство «Синьхуа».

Ранее сумму визового сбора нужно было платить в аэропорту прибытия для открытия туристической визы.

Отмена платы за визы будет действовать в течение шести месяцев, после чего власти страны рассмотрят эффективность воздействия этой инициативы на развитие туризма.

Туристы, желающие посетить Шри-Ланку, могут получить разрешение на выдачу виз, предоставив всю необходимую информацию в электронной форме на веб-сайтах посольств Шри-Ланки в своих странах или посетив веб-сайт иммиграционной службы Шри-Ланки.

Путешественникам, которые не получили разрешения на въезд до прибытия в страну, нужно будет предоставить необходимые документы в визовую стойку, установленную в международном аэропорту «Бандаранаике» в столице страны городе Коломбо.

Кроме украинцев, плата за открытие виз отменена также для граждан ряда европейских стран, США, Китая, Индии, Канады, Японии, Австралии, Таиланда, Южной Кореи, Новой Зеландии.

Такими действиями власти страны пытаются ликвидировать спад в туристической отрасли, спровоцированный серией громких терактов, произошедших в Шри-Ланке в апреле этого года.

Напомним, в начале июля в Шри-Ланке главу полиции арестовали за допущенную халатность, которая привела к апрельским терактам.