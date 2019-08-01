В Ровно госрегистраторы способствовали рейдерству. Фото: 112 Украина

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В Ровно правоохранители разоблачили должностных лиц, которые способствовали рейдерству.

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Оперативники Службы безопасности Украины задержали частного исполнителя и двух государственных регистраторов. Должностные лица подозреваются в том, что незаконно меняли имущественные права в электронных базах Министерства юстиции. В результате преступных действий реальным владельцам нанесен ущерб на более чем 20 млн грн. Об этом 1 августа сообщил пресс-центр спецслужбы.

Установлено, что чиновники одного из местных коммунальных предприятий, по сговору с представителями криминальных кругов региона, осуществляли противоправную перерегистрацию недвижимости. Злоумышленники систематически вносили ложную информацию в государственные базы данных. Такие действия способствовали рейдерскому захвату имущества и предприятий.

Оперативники СБУ задержали частного исполнителя в одном из кафе Ровно после того, как тот получил 34 тыс. грн — часть взятки за отчуждение недвижимого имущества. На этой сделке компания обогатилась на 65 тыс. грн.

Уже проведен ряд обысков в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Были изъяты претензионные судебные документы и другие доказательства, подтверждающие неправомерную деятельность группы.

Напомним, 22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О мерах по противодействию рейдерству». Согласно указу, должен будет разработан и принят проект закона, который внесет изменения в законодательстве и лишит рейдеров возможности отбирать недвижимость и уничтожать бизнес. Планируется создание системы автоматического мониторинга рисковых транзакций с последующим подтверждением или остановкой регистрационных действий.

Сейчас Офис президента вместе с экспертами разрабатывает ряд проектов, которые призваны ускорить процесс борьбы с рейдерством в стране. В команде главы государства соглашаются, что рейдерству способствует проведение незаконных регистрационных соглашений без ведома собственника.