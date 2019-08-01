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В Киеве открыли «звезды» в честь «Другої ріки» и Кузьмы Скрябина. Фото: kp.ua

В Киеве открыли «звезды» в честь «Другої ріки» и Кузьмы Скрябина (ФОТО)

1 авг 2019, 17:08
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В Киеве прошло торжественное открытие «звезд» в честь украинских музыкантов — группы «Друга ріка» и погибшего солиста группы «Скрябин» Андрея Кузьменко.

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«Звезды» зажглись возле торгово-развлекательного центра «Gulliver» в самом центре столицы сегодня, 1 августа, в 13.00. Об этом сообщает корреспондент «Укринформа».

На событии присутствовали музыканты группы «Скрябин» и «Друга ріка», звукорежиссер и музыкальный продюсер Владимир Бебешко, украинская певица и продюсер Янина Соколова, фронтмен группы O. Torvald Женя Галич, певица Руслана Лыжичко, а также жена и дочь Андрея Кузьменко.

По словам лидера группы «Друга ріка» Валерия Харчишина, для коллектива это событие стало приятной неожиданностью. Он также отметил, что в нашей стране есть еще немало настоящих украинских артистов, которые заслуживают на такое признание, и выразил надежду, что эта инициатива будет продолжена.

В Киеве открыли «звезды» в честь «Другої ріки» и Кузьмы Скрябина. Фото: "Укринформ"

В Киеве открыли «звезды» в честь «Другої ріки» и Кузьмы Скрябина. Фото: "Укринформ"

В Киеве открыли «звезды» в честь «Другої ріки» и Кузьмы Скрябина. Фото: "Укринформ"

В Киеве открыли «звезды» в честь «Другої ріки» и Кузьмы Скрябина. Фото: "Укринформ"

В Киеве открыли «звезды» в честь «Другої ріки» и Кузьмы Скрябина. Фото: "Укринформ"

На Площади звезд возле ТРЦ всего расположена 31 «звезда», девять из которых установлены в честь музыкантов. Проект, главной целью которого является поддержка и популяризация национальной культуры, искусства и спорта, существует с 2015 года.

Напомним, что украинский музыкант, продюсер и лидер группы «Скрябин» Андрей Кузьменко погиб в результате ДТП в Днепропетровской области. Вследствие столкновения внедорожника музыканта с грузовиком музыкант умер прямо на месте аварии.


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