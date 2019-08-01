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У Києві відкрили «зірки» на честь «Другої ріки» і Кузьми Скрябіна. Фото: kp.ua

У Києві відкрили «зірки» на честь «Другої ріки» і Кузьми Скрябіна (ФОТО)

1 сер 2019, 17:08
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У Києві пройшло урочисте відкриття «зірок» на честь українських музикантів — групи «Друга ріка» та загиблого соліста групи «Скрябін» Андрія Кузьменка.

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«Зірки» запалилися біля торгово-розважального центру «Gulliver» у самому центрі столиці сьогодні, 1 серпня, о 13.00. Про це повідомляє кореспондент «Укрінформу».

На події були присутні музиканти гурту «Скрябін» і «Друга ріка», звукорежисер і музичний продюсер Володимир Бебешко, українська співачка і продюсер Яніна Соколова, фронтмен гурту O. Torvald Женя Галич, співачка Руслана Лижичко, а також дружина і дочка Андрія Кузьменка.

За словами лідера групи «Друга ріка» Валерія Харчишина, для колективу ця подія стала приємною несподіванкою. Він також зазначив, що у нашій країні є ще чимало справжніх українських артистів, які заслуговують на таке визнання, і висловив надію, що ця ініціатива буде продовжена.

У Києві відкрили «зірки» на честь «Другої ріки» і Кузьми Скрябіна. Фото: "Укрінформ"

У Києві відкрили «зірки» на честь «Другої ріки» і Кузьми Скрябіна. Фото: "Укрінформ"

У Києві відкрили «зірки» на честь «Другої ріки» і Кузьми Скрябіна. Фото: "Укрінформ"

У Києві відкрили «зірки» на честь «Другої ріки» і Кузьми Скрябіна. Фото: "Укрінформ"

У Києві відкрили «зірки» на честь «Другої ріки» і Кузьми Скрябіна. Фото: "Укрінформ"

На Площі зірок біля ТРЦ всього розташована 31 «зірка», дев’ять з яких встановлені на честь музикантів. Проект, головною метою якого є підтримка та популяризація національної культури, мистецтва і спорту, існує з 2015 року.

Нагадаємо, що український музикант, продюсер і лідер групи «Скрябін» Андрій Кузьменко загинув у результаті ДТП у Дніпропетровській області. Внаслідок зіткнення позашляховика музиканта з вантажівкою він помер прямо на місці аварії.


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