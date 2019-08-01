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Ракурс
В Сибири продолжаются масштабные лесные пожары, фото: NASA

Дым от масштабных пожаров в Сибири достиг территории США и Канады (КАРТА)

1 авг 2019, 17:04
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Дым от масштабных лесных пожаров, которые уже долгое время охватывают значительные территории в Сибири и в российском Дальнем Востоке, достиг территории США и Канады.

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Дым распространился на территорию американского штата Аляска и часть западного побережья Канады. Об этом сообщает пресс-служба NASA со ссылкой на данные спутникового наблюдения за 30 и 31 июля.

Отмечается, что на опубликованной NASA карте можно увидеть следы дыма, который тянется через восточную часть РФ на Аляску (возможно, смешиваясь там с дымом от местных пожаров), вниз по западному побережью Канады и над восточной частью Тихого океана, а затем над городами Ванкувер (Канада) и Сиэтл (США).

На этом изображении можно увидеть дым от пожаров, которые горят на северо-западных территориях Канады.

Карта: NASA

В России горят миллионы гектаров лесов. Так, в Красноярском крае продолжается тушение 61 пожара, в Иркутской области — 72 пожаров. Пожары пытаются потушить с помощью искусственно созданных дождей. Для этого в облачные системы запускаются пиропатроны с йодистым серебром, что провоцирует процесс образования дождей.


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