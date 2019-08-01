У Сибіру тривають масштабні лісові пожежі, фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n125059-dym-vid-masshtabnyh-pojej-u-sybiru-dosyag-terytoriy-ssha-ta-kanady-karta.html

Ракурс

Дим від масштабних лісових пожеж, що вже протягом тривалого часу охоплюють значні території в Сибіру та в російському Далекому Сході, досяг території США та Канади.

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Дим поширився на територію американського штату Аляска та частину західного узбережжя Канади. Про це повідомляє прес-служба NASA з посиланням на дані супутникового спостереження за 30 і 31 липня.

Зазначається, що на опублікованій NASA карті можна побачити сліди диму, який тягнеться через східну частину РФ на Аляску (можливо, змішуючись там із димом від місцевих пожеж), вниз по західному узбережжю Канади і над східною частиною Тихого океану, а потім над містами Ванкувер (Канада) та Сіетл (США).

На цьому зображенні також можна побачити дим від пожеж, що горять на північно-західних територіях Канади.

У Росії горять мільйони гектарів лісів. Так, у Красноярському краї триває гасіння 61 пожежі, в Іркутській області — 72 пожеж. Пожежі намагаються загасити за допомогою штучно створених дощів. Для цього в хмарні системи запускаються піропатрони з йодистим сріблом, що провокує процес утворення дощів.