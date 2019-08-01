Масштабні пожежі у Сибіру гасять кілотоннами штучно утворених дощів. Фото: "КорреспонденТ"

https://racurs.ua/ua/n125057-masshtabni-pojeji-u-sybiru-gasyat-kilotonnamy-shtuchno-utvorenyh-doschiv-foto.html

Ракурс

Масштабні лісові пожежі у Сибіру, що почалися тиждень тому, авіація лісової охорони намагається гасити за допомогою штучно утворених дощів.

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Спеціальний літак-зондувальник Ан-26 сьогодні, 1 серпня, вилетів на північ Іркутської області для гасіння лісових пожеж у двох районах. Після дозаправки в Усть-Куті літак попрямує до Красноярського краю. Про це повідомили у Федеральному агентстві лісового господарства Росії.

Пілоти-спостерігачі запускають піропатрони з йодистим сріблом у хмарні системи, що зумовлює процес утворення дощів. Зазначається, що без такого впливу хмари, що знаходяться в атмосфері над лісовими пожежами, можуть не пролити довгоочікуваних дощів. Опади, викликані таким чином, знижують пожежну небезпеку і допомагають зупинити поширення пожеж та ліквідувати їх.

За інформацією агентства лісового господарства, впродовж липня пілоти-спостерігачі викликали штучні дощі майже над 100 пожежами у Красноярському краї та Іркутській області. У 67% випадках там випали опади середньої та високої інтенсивності, які містили кілотонни води.

Наразі у Красноярському краї йде гасіння 61 пожежі, в Іркутській області — 72 пожеж.

Державна корпорація «Роскосмос» оприлюднила на своєму сайті супутникові знімки вогнищ пожеж у Красноярському краї, Іркутській області, Бурятії та інших регіонах Сибіру.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що масштабні пожежі можуть залишити Росію без промислових лісів.