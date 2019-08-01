Масштабные пожары в Сибири тушат килотоннами искусственно вызванных дождей. Фото: "Корреспондент"

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Ракурс

Масштабные лесные пожары в Сибири, начавшиеся неделю назад, авиация лесной охраны пытается тушить с помощью искусственно созданных дождей.

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Специальный самолет-зондировщик Ан-26 сегодня, 1 августа, вылетел на север Иркутской области для тушения лесных пожаров в двух районах. После дозаправки в Усть-Куте самолет направится в Красноярский край. Об этом сообщили в Федеральном агентстве лесного хозяйства России.

Пилоты-наблюдатели запускают пиропатроны с йодистым серебром в облачные системы, что приводит к процессу образования дождей. Отмечается, что без такого воздействия облака, находящихся в атмосфере над лесными пожарами, могут не пролить долгожданных дождей. Осадки, вызванные таким образом, снижают пожарную опасность и помогают остановить распространение пожаров и ликвидировать их.

По информации агентства лесного хозяйства, в течение июля пилоты-наблюдатели вызвали искусственные дожди почти над 100 пожарами в Красноярском крае и Иркутской области. В 67% случаев там выпали осадки средней и высокой интенсивности, которые содержали килотонны воды.

Сейчас в Красноярском крае проводится тушение 61 пожара, в Иркутской области — 72 пожаров.

Государственная корпорация «Роскосмос» обнародовала на своем сайте спутниковые снимки очагов пожаров в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и других регионах Сибири.

Ранее «Ракурс» сообщал, что масштабные пожары могут оставить Россию без промышленных лесов.