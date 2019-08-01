У Рівному держреєстратори сприяли рейдерству. Фото: 112 Україна

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У Рівному правоохоронці викрили посадовців, які сприяли рейдерству.

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Оперативники Служби безпеки України затримали приватного виконавця та двох державних реєстраторів. Посадовці підозрюються в тому, що незаконно змінювали майнові права в електронних базах Міністерства юстиції. Внаслідок злочинних дій реальним власникам завдано збитків на більше ніж 20 млн грн. Про це 1 серпня повідомив прес-центр спецслужби.

Встановлено, що чиновники одного з місцевих комунальних підприємств, за змовою з представниками кримінальних кіл регіону, здійснювали протиправну перереєстрацію нерухомості. Зловмисники систематично вносили неправдиву інформацію до державних баз даних. Такі дії сприяли рейдерському захопленню майна та підприємств.

Оперативники СБУ затримали приватного виконавця в одній із кав’ярень Рівного після того, як той отримав 34 тис. грн — частину хабара за відчуження нерухомого майна. На цій оборудці компанія збагатилася на 65 тис. грн.

Вже проведено низку обшуків у межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Було вилучено претензійні судові документи та інші докази, що підтверджують неправомірну діяльність групи.

Нагадаємо, 22 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про заходи щодо протидії рейдерству». Згідно з указом, має буде розроблений та ухвалений проект закону, який внесе зміни у законодавстві та позбавить рейдерів можливості відбирати нерухомість та знищувати бізнес. Планується створення системи автоматичного моніторингу ризикових транзакцій з подальшим підтвердженням або зупинкою реєстраційних дій.

Наразі Офіс президента разом із експертами розробляє низку проектів, які покликані прискорити процес боротьби з рейдерством у країні. У команді глави держави погоджуються, що рейдерству сприяє проведення незаконних реєстраційних угод без відома власника.