Пейзажі Шрі-Ланки, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n125062-shri-lanka-skasuvala-vizovyy-zbir-dlya-ukrayinciv.html

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Відсьогодні Шрі-Ланка скасувала візовий збір, котрий раніше становив 25 дол. США, для українців та громадян ще 47 країн.

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Таким чином, безкоштовно на території цієї азійської країни громадяни України зможуть перебувати на строк до 30 днів. Для продовження дії візи доведеться сплатити візовий збір, повідомляє агентство «Сіньхуа».

Раніше суму візового збору потрібно було сплачувати в аеропорту прибуття для відкриття туристичної візи.

Скасування плати за візи діятиме протягом шести місяців, після чого влада країни розгляне ефективність впливу цієї ініціативи на розвиток туризму.

Туристи, які бажають відвідати Шрі-Ланку, можуть отримати дозвіл на видачу віз, надавши всю необхідну інформацію в електронній формі на веб-сайтах посольств Шрі-Ланки у своїх країнах або відвідавши веб-сайт імміграційної служби Шрі-Ланки.

Мандрівників, які не отримають дозволу на в’їзд до прибуття в країну, потрібно буде надати необхідні документи до візової стійки, встановленої в міжнародному аеропорту «Бандаранаїке» у столиці країни місті Коломбо.

Окрім українців, плата за відкриття віз скасована також для громадян низки європейських країн, США, Китаю, Індії, Канади, Японії, Австралії, Таїланду, Південної Кореї, Нової Зеландії тощо.

Такими діями влада країни намагається ліквідувати спад у туристичній галузі, спровокований серією гучних терактів, що сталися в Шрі-Ланці у квітні цього року.

Нагадаємо, на початку липня у Шрі-Ланці очільника поліції заарештували за допущену недбалість, котра призвела до квітневих терактів.