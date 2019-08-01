Руководитель «Укрзализныци» Евгений Кравцов. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n125064-kravcov-ukrzaliznycya-otkajetsya-ot-pokupki-polotenec-i-vyshivanok-na-summu-1-53-mln-grn.html

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Евгений Кравцов, председатель правления АО «Укрзализныця», приказал отменить закупку вышиванок и вышитых полотенец.

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Кроме того, он поручил провести аудит филиала «Центр сервисного обеспечения», который подписал тендер на закупку этих вещей. Об этом Кравцов 1 августа сообщил на своей странице в Facebook.

Полотенца и вышиванки покупать не будем. Поставил задачу новому директору по вопросам закупок Сергею Довгаленко сделать полный аудит процедур закупок УЗ. И отдельно-аудит «самого известного» профильного филиала «Центр сервисного обеспечения», который славится странными заказами. Срок — один месяц, — говорится в сообщении.

Ранее Кривцов поручил отменить закупку подарочных наборов. Железнодорожники планировали купить сувенирные подстаканники с логотипом «УЗ» на сумму свыше 1 млн грн.

Напомним, сегодня ресурс «Железная дорога без коррупции» обнародовал информацию о том, что «Укрзализныця» подписала два контракта на закупку 200 единиц вышиванок и полотенец. Общая сумма этих вещей должна составить 1,53 млн грн. Одна льняная рубашка с вышивкой ручной работы должна была обойтись в 4,1 тыс. грн, а одно полотенце оценили в 3,6 тыс. грн.