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Ракурс
На взятке 2 тыс. долл. поймали киевского прокурора. Фото: Status Quo

На взятке 2 тыс. долл. поймали киевского прокурора

26 июл 2019, 20:29
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В Киеве на взятке 2 тыс. долл. задержали прокурора местного ведомства. За неправомерную выгоду он обещал обвиняемому освободить его от наказания в виде лишения свободы.

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Киевское управление Государственного бюро расследований сообщило прокурору о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.

Действия прокурора квалифицировали по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством такой выгоды). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях на взятке задержали главного государственного инспектора таможенного поста «Борисполь-аэропорт» Киевской таможни Государственной фискальной службы.

Источник: Ракурс


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