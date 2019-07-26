На хабарі 2 тис. дол. піймали київського прокурора. Фото: Status Quo

https://racurs.ua/ua/n124816-na-habari-2-tys-dol-piymaly-kyyivskogo-prokurora.html

Ракурс

У Києві на хабарі 2 тис. дол. затримали прокурора місцевого відомства. За неправомірну вигоду він обіцяв обвинуваченому звільнити його від покарання у виді позбавлення волі.

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Київське управління Державного бюро розслідувань повідомило прокурору про підозру. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Правоохоронці подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від посади.

Дії прокурора кваліфікували за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням такої вигоди). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями на хабарі затримали головного державного інспектора митного посту «Бориспіль-аеропорт» Київської митниці Державної фіскальної служби.