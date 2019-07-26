Рекордная жара: в Германии побит температурный рекорд, а в Бельгии погибла женщина

https://racurs.ua/n124815-rekordnaya-jara-v-germanii-pobit-temperaturnyy-rekord-a-v-belgii-pogibla-jenschina.html

Ракурс

Рекордная жара в Европе стала причиной гибели 66-летней женщины на бельгийском побережье. Сосед женщины нашел ее тело поздно вечером. В тот день температура воздуха достигла 40 градусов тепла.

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Женщину пытались реанимировать медики, однако им не удалось. Причиной смерти стало перегревание на солнце. Об этом сообщает «Европейская правда».

Между тем в Германии уже во второй раз за неделю был побит абсолютный температурный рекорд. Метеорологи зафиксировали 42,6 градусов тепла в городе Линген. Предыдущий рекорд 40,5 градусов тепла зафиксировали в среду в городе Гейленкирхен.

В Нидерландах полиция за ночь оштрафовала 13 человек, которые провели ночь на пляже или террасы кафе в Схевенингене, а в пригороде Гааги оштрафовали всего нескольких. В регионе фиксируют аномальную жару.

Как ранее сообщал «Ракурс», во Францию ​​почти ежедневно фиксируют температурные рекорды. Вероятными жертвами жары стали уже пять человек.