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Рекордна спека: у Німеччині побитий температурний рекорд, а у Бельгії загинула жінка. Фото: ГолосUA

Рекордна спека: у Німеччині побитий температурний рекорд, а у Бельгії загинула жінка

26 лип 2019, 19:36
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Рекордна спека у Європі стала причиною загибелі 66-річної жінки на бельгійському узбережжі. Сусід жінки знайшов її тіло пізно ввечері. Того дня температура повітря досягла 40 градусів тепла.

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Жінку намагалися реанімувати медики, однак їм не вдалося. Причиною смерті стало перегрівання на сонці. Про це повідомляє «Європейська правда».

Тим часом у Германії вже в другий раз за тиждень був побитий абсолютний температурний рекорд. Метеорологи зафіксували 42,6 градусів тепла у місті Лінген. Попередній рекорд 40,5 градусів тепла зафіксували у середу в місту Гайленкірхен.

У Нідерландах поліція за ніч оштрафувала 13 осіб, які провели ніч на пляжі або тераси кафе у Схевенінгені, а у передмісті Гааги оштрафували всього декількох. У регіоні фіксують аномальну спеку.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Францію майже щодня фіксують температурні рекорди. Ймовірними жертвами спеки стали вже п’ятеро осіб.


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