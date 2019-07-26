Главные новости 26 июня: ЦИК закончил считать голоса, а Порошенко станет фигурантом уголовного производства. Фото: Акценты

https://racurs.ua/n124814-glavnye-novosti-26-iunya-cik-zakonchil-schitat-golosa-a-poroshenko-stanet-figurantom-ugolovnogo.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов с итогами голосования на внеочередных парламентских выборах. «Слугу народа» поддержали 43,16% избирателей, «Оппозиционная платформа — За жизнь» набрала 13,05%, Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» — 8,10%, а «Голос» —5,82%.

Loading...

Экс-президент Украины Петр Порошенко станет фигурантом уголовного производства Службы безопасности Украины, согласно решению суда. В материалах Шевченковского райсуда Киева говорится, что дело будут расследовать по факту возможного захвата государственной власти в Украине в ходе назначения судей Верховного суда. Решение суда было принято в ответ на жалобу о бездеятельности сотрудников спецслужбы.

Российские оккупанты поместили трех фигурантов «дела «Хизб ут-Тахрир» в психиатрическую больницу. Таким образом правоохранители РФ используют средства психологического давления на задержанных, так как они отказываются сотрудничать со следствием. Задержанные не считают себя террористами и не признают вину в инкриминируемых им преступлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил пользователям социальных сетей рассмотреть и обсудить кандидатуры претендентов на пост главы Одесской облгосадминистрации. Обсуждение ведется на странице Зеленского в Facebook, где президент опубликовал список из пяти кандидатов. Подобный конкурс состоялся во Львове.

Генерального прокурора Юрия Луценко обвиняют в незаконном вмешательстве в расследование, так как он дал незаконные указания по делу о закупке Министерством обороны Украины 11 тыс. бракованных бронежилетов. Во время проведения расследования были установлены планы Минобороны по закупке 20 тыс. бронежилетов хотя необходимости в этом не было.