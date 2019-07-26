Головні новини 26 червня: ЦВК завершила підрахунок голосів, а Порошенко стане фігурантом кримінального провадження. Фото: Акцент

https://racurs.ua/ua/n124814-golovni-novyny-26-chervnya-cvk-zavershyla-pidrahunok-golosiv-a-poroshenko-stane-figurantom.html

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Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів з результатами голосування на позачергових парламентських виборах. «Слугу народу» підтримали 43,16% виборців, «Опозиційна платформа — За життя» набрала 13,05%, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» — 8,18%, «Європейська солідарність» — 8,10%, а «Голос» — 5,82%.

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Екс-президент України Петро Порошенко стане фігурантом кримінальної виробництва Служби безпеки України, згідно з рішенням суду. У матеріалах Шевченківського райсуду Києва йдеться про те, що справу розслідуватимуть за фактом можливого захоплення державної влади в Україні під час призначення суддів Верховного суду. Рішення суду було прийнято у відповідь на скаргу про бездіяльність співробітників спецслужби.

Російські окупанти помістили трьох фігурантів «справи «Хізб ут-Тахрір» в психіатричну лікарню. Таким чином правоохоронці РФ використовують засоби психологічного тиску на затриманих, так як вони відмовляються співпрацювати зі слідством. Затримані не вважають себе терористами і не визнають провину в інкримінованих їм злочинах.

Президент України Володимир Зеленський запропонував користувачам соціальних мереж розглянути і обговорити кандидатури претендентів на пост глави Одеської облдержадміністрації. Обговорення ведеться на сторінці Зеленського в Facebook, де президент опублікував список з п’яти кандидатів. Подібний конкурс відбувся у Львові.

Генерального прокурора Юрія Луценка звинувачують у незаконному втручанні в розслідування, так як він дав незаконні вказівки по справі про закупівлю Міністерством оборони України 11 тис. бракованих бронежилетів. Під час проведення розслідування було встановлено плани Міноборони із закупівлі 20 тис. бронежилетів, хоча необхідності в цьому не було.