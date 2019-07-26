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Ракурс
Володимир Ленін, фото: leninism.su

Бронзовий пам’ятник Леніну продають у Жовтих Водах для виплати зарплат комунальникам (ФОТО)

26 лип 2019, 18:08
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Державна виконавча служба продає велетенський бронзовий пам’ятник радянському партійному й державному діячеві Володимиру Леніну, який належить «Виробничому житлово-ремонтно-експлуатаційному об'єднанню Жовтоводської міської ради».

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Це підприємство має заборгованість із заробітної плати на суму 97 тис. грн. Інформація про лот розміщена на сайті OpenMarket.

Торги розпочнуться 8 серпня о 9.00, завершаться того ж дня о 18.00. Заявки приймаються до 8.00 8 серпня.

Пам’ятник, який наразі перебуває в місті Жовті Води (Дніпропетровська область), відноситься до категорії «брухт». Стартова ціна аукціону становить 514,5 тис. грн.

Наразі вже є заявки від 10 потенційних учасників торгів, котрі очікують підтвердження.

Пам’ятник виготовлений з литої бронзи, його вага становить 6 т.

Бронзовий пам’ятник Леніну в Жовтих Водах, фото: Open Market

Бронзовий пам’ятник Леніну в Жовтих Водах, фото: Open Market

Бронзовий пам’ятник Леніну в Жовтих Водах, фото: Open Market

Бронзовий пам’ятник Леніну в Жовтих Водах, фото: Open Market

Бронзовий пам’ятник Леніну в Жовтих Водах, фото: Open Market

Нагадаємо, у місті Чоп Закарпатської області в 2017 році на аукціоні продали пам’ятник Леніну за 253 тис. 931 грн. Тоді в аукціоні брав участь лише один учасник, тож пам’ятник передали покупцеві за початковою ціною.

Джерело: Ракурс


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