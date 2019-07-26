Владимир Ленин, фото: leninism.su

https://racurs.ua/n124813-ogromnyy-bronzovyy-pamyatnik-leninu-prodaut-v-jeltyh-vodah-dlya-vyplaty-zarplat-kommunalschikam.html

Ракурс

Государственная исполнительная служба продает огромный бронзовый памятник советскому партийному и государственному деятелю Владимиру Ленину, принадлежащий «Производственному жилищно-ремонтно-эксплуатационному объединению Желтоводского городского совета».

Loading...

Это предприятие имеет задолженность по заработной плате на сумму 97 тыс. грн. Информация о лоте размещена на сайте OpenMarket.

Торги начнутся 8 августа в 9.00, завершатся в тот же день в 18.00. Заявки принимаются до 8.00 8 августа.

Памятник, который сейчас находится в городе Желтые Воды (Днепропетровская область), относится к категории «лом». Стартовая цена аукциона составляет 514,5 тыс. грн.

Сейчас уже есть заявки от 10 потенциальных участников торгов, которые ожидают подтверждения.

Памятник изготовлен из литой бронзы, его вес составляет 6 т.

Напомним, в городе Чоп Закарпатской области в 2017 году на аукционе продали памятник Ленину за 253 тыс. 931 грн. Тогда в аукционе был только один участник, поэтому памятник передали покупателю по начальной цене.