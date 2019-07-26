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Ракурс
Владимир Ленин, фото: leninism.su

Бронзовый памятник Ленину продают в Желтых Водах для выплаты зарплат коммунальщикам (ФОТО)

26 июл 2019, 18:08
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Государственная исполнительная служба продает огромный бронзовый памятник советскому партийному и государственному деятелю Владимиру Ленину, принадлежащий «Производственному жилищно-ремонтно-эксплуатационному объединению Желтоводского городского совета».

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Это предприятие имеет задолженность по заработной плате на сумму 97 тыс. грн. Информация о лоте размещена на сайте OpenMarket.

Торги начнутся 8 августа в 9.00, завершатся в тот же день в 18.00. Заявки принимаются до 8.00 8 августа.

Памятник, который сейчас находится в городе Желтые Воды (Днепропетровская область), относится к категории «лом». Стартовая цена аукциона составляет 514,5 тыс. грн.

Сейчас уже есть заявки от 10 потенциальных участников торгов, которые ожидают подтверждения.

Памятник изготовлен из литой бронзы, его вес составляет 6 т.

Бронзовый памятник Ленину в Желтых Водах, фото: Open Market

Бронзовый памятник Ленину в Желтых Водах, фото: Open Market

Бронзовый памятник Ленину в Желтых Водах, фото: Open Market

Бронзовый памятник Ленину в Желтых Водах, фото: Open Market

Бронзовый памятник Ленину в Желтых Водах, фото: Open Market

Напомним, в городе Чоп Закарпатской области в 2017 году на аукционе продали памятник Ленину за 253 тыс. 931 грн. Тогда в аукционе был только один участник, поэтому памятник передали покупателю по начальной цене.

Источник: Ракурс


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