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Владимир Ленин, фото: leninism.su
Бронзовый памятник Ленину продают в Желтых Водах для выплаты зарплат коммунальщикам (ФОТО)https://racurs.ua/n124813-ogromnyy-bronzovyy-pamyatnik-leninu-prodaut-v-jeltyh-vodah-dlya-vyplaty-zarplat-kommunalschikam.htmlРакурс
Государственная исполнительная служба продает огромный бронзовый памятник советскому партийному и государственному деятелю Владимиру Ленину, принадлежащий «Производственному жилищно-ремонтно-эксплуатационному объединению Желтоводского городского совета».
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Это предприятие имеет задолженность по заработной плате на сумму 97 тыс. грн. Информация о лоте размещена на сайте OpenMarket.
Торги начнутся 8 августа в 9.00, завершатся в тот же день в 18.00. Заявки принимаются до 8.00 8 августа.
Памятник, который сейчас находится в городе Желтые Воды (Днепропетровская область), относится к категории «лом». Стартовая цена аукциона составляет 514,5 тыс. грн.
Сейчас уже есть заявки от 10 потенциальных участников торгов, которые ожидают подтверждения.
Памятник изготовлен из литой бронзы, его вес составляет 6 т.
Напомним, в городе Чоп Закарпатской области в 2017 году на аукционе продали памятник Ленину за 253 тыс. 931 грн. Тогда в аукционе был только один участник, поэтому памятник передали покупателю по начальной цене.
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