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Украина попала в первую пятерку Европы по установлению ветроэлектростанций. Фото: ITC

Украина попала в первую пятерку Европы по установлению ветроэлектростанций

1 авг 2019, 18:46
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Украина заняла пятое место среди стран Европы по количеству установленных новых ветроэлектростанций за первую половину 2019 года.

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Всего за первое полугодие этого года в нашей стране было установлено ветроэлектростанций общей мощностью 262 мегаватта. Об этом сообщает Espreso. tv со ссылкой на данные ассоциации владельцев ветроэлектростанций Wind Europe.

Для сравнения, за этот же период во всей Европе введено в эксплуатацию ветроэлектростанций мощностью 4,9 гигаватт, из которых 2,97 гигаватт — это ветряки, которые установлены на суше, остальные — на воде.

На первой позиции данного рейтинга оказалась Франция — на территории этой страны за первые шесть месяцев 2019 года было установлено ветроэлектростанций на 523 мегаватта. Вторую строчку рейтинга заняла Швеция с установленными ветряками мощностью 459 мегаватт. В пятерку лучших также вошли Германия и Италия, установившие ветроэлектростанции общей мощностью около 287 мегаватт.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Украины будет построена новая солнечная электростанция мощностью 150 мегаватт норвежской компанией Scatec Solar. На строительство объекта планируется выделить не менее 180 млн евро.


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