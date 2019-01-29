Новую солнечную электростанцию ​​в Украине построят норвежцы за 180 млн евро

Новую солнечную электростанцию ​​в Украине построят норвежцы. Фото: Today.ua

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Норвежская компания Scatec Solar намерена построить в Николаевской области новую солнечную электростанцию ​​мощностью 150 мегаватт. На строительство потратят не менее 180 млн евро.

Соглашение о начале строительства электростанции уже подписали во время украино-норвежского бизнес-форума, пишет«Громадське ТБ».

Норвегия уже не впервые инвестирует в украинскую солнечную энергетику. Компания Scatec Solar строит еще одну электростанцию ​​в Николаевской области общей мощностью 47 мегаватт. Также строят электростанцию ​​в Черкасской области мощностью 30 мегаватт.

В рамках форума Украина и Норвегия подписали соглашение о строительстве ветровых и солнечных электростанций в ближайшие годы. Общая стоимость всех проектов составляет около 1 миллиарда евро.

Инвесторы из Норвегии уже приступили к реализации проекта по возобновляемой энергетике в Украине. На границе с Крымом построят самую большую ветровую электростанцию ​​Украины под названием «Сиваш». К финансированию проекта присоединился Европейский банк реконструкции и развития.

Напомним, что осенью в Чернобыльской зоне заработала первая солнечная электростанция, построенная напротив реактора, скрытого в саркофаге. Ее мощность около одного мегаватта.