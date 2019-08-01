Российский певец Егор Крид. Фото: Муз-ТВ

https://racurs.ua/n125069-sbu-zapretila-vezd-v-ukrainu-rossiyskomu-pevcu-egoru-kridu.html

Ракурс

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российскому певцу Егору Криду.

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Артист не сможет попасть в Украину минимум ближайшие три года. Запрет на въезд будет действовать до 2021 года. Об этом сообщили в пресс-центре украинской спецслужбы в ответ на информационный запрос «112 Украина».

В отношении запрашиваемого вами гражданина Российской Федерации (Егора Николаевича Булаткина) сообщаем, что в феврале 2016 года СБ Украины приняла решение о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на 5 лет", — цитирует телеканал ответ из СБУ.

В марте 2019 года Егору Криду тоже было отказано во въезде в Украину. Тогда оказалось, что Крид с 2015 года неоднократно с концертами бывал в оккупированном Российской Федерацией Крыму. Последний раз Крид выступал на территории аннексированного полуострова в июле 2019 года. На собственной странице в Instagram певец публиковал фото на фоне крымских пейзажей.

Напомним, в июне российскому музыканту из группы «Бахыт-компот» запретили въезд в Украину. Пограничники выяснили, что в 2016 году гражданин РФ совершил въезд на временную оккупированную территорию Украины, в частности, посетил оккупированный Донецк, без получения разрешения украинской стороны.