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КПВВ «Мар’їнка», фото: Луганська ОДА

Війна на Донбасі: окупанти обстріляли КПВВ «Мар'їнка» з крупнокаліберної зброї (ФОТО)

28 лип 2019, 17:27
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Окупанти обстріляли з крупнокаліберної зброї контрольний пункт в’їзду-виїзду «Мар'їнка», розташований неподалік однойменного населеного пункту Донецької області.

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Порушення режиму припинення вогню сталося сьогодні о 00.15. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил (ООС).

Вогонь вівся з напрямку терикону «Крокодил». Всього по КПВВ було здійснено п’ять одиночних пострілів.

В результаті обстрілів на одному з модулів з’явилися отвори від куль. Один із них наскрізний — куля лежала з зовнішнього боку після пробиття другої стінки модуля.

Зазначається, що українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму припинення вогню.

Наслідки обстрілу КПВВ «Мар’їнка», фото: прес-служба ООС

Наслідки обстрілу КПВВ «Мар’їнка», фото: прес-служба ООС

Наслідки обстрілу КПВВ «Мар’їнка», фото: прес-служба ООС

Нагадаємо, вранці 14 червня бойовики з важкого озброєння обстріляли Мар’їнку. Терористи влучили в один із приватних будинків. Постраждалого власника згодом дістали з під завалів з контузією та травмами.

Після обстрілу бойовики сховалися за щільною забудовою житлових кварталів Донецька.

Джерело: Ракурс


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