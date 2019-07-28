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КПВВ «Марьинка», фото: Луганская ОГА

Война на Донбассе: оккупанты обстреляли КПВВ «Марьинка» из крупнокалиберного оружия (ФОТО)

28 июл 2019, 17:27
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Оккупанты обстреляли из крупнокалиберного оружия контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка», расположенный возле одноименного населенного пункта Донецкой области.

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Нарушение режима прекращения огня произошло сегодня в 00.15. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).

Огонь велся по направлению террикона «Крокодил». Всего по КПВВ были осуществлены пять одиночных выстрелов.

В результате обстрелов на одном из модулей появились отверстия от пуль. Одно из них сквозное — пуля лежала с внешней стороны после пробития второй стенки модуля.

Отмечается, что украинские военнослужащие ответный огонь не открывали, соблюдая режим прекращения огня.

Последствия обстрела КПВВ «Марьинка», фото: пресс-служба ООС

Последствия обстрела КПВВ «Марьинка», фото: пресс-служба ООС

Последствия обстрела КПВВ «Марьинка», фото: пресс-служба ООС

Напомним, утром 14 июня боевики из тяжелого вооружения обстреляли Марьинку. Террористы попали в один из частных частник домов. Пострадавшего владельца впоследствии достали из-под завалов с контузией и травмами.

После обстрела боевики скрылись за плотной застройкой жилых кварталов Донецка.

Источник: Ракурс


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