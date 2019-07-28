КПВВ «Марьинка», фото: Луганская ОГА

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Оккупанты обстреляли из крупнокалиберного оружия контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка», расположенный возле одноименного населенного пункта Донецкой области.

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Нарушение режима прекращения огня произошло сегодня в 00.15. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).

Огонь велся по направлению террикона «Крокодил». Всего по КПВВ были осуществлены пять одиночных выстрелов.

В результате обстрелов на одном из модулей появились отверстия от пуль. Одно из них сквозное — пуля лежала с внешней стороны после пробития второй стенки модуля.

Отмечается, что украинские военнослужащие ответный огонь не открывали, соблюдая режим прекращения огня.

Напомним, утром 14 июня боевики из тяжелого вооружения обстреляли Марьинку. Террористы попали в один из частных частник домов. Пострадавшего владельца впоследствии достали из-под завалов с контузией и травмами.

После обстрела боевики скрылись за плотной застройкой жилых кварталов Донецка.