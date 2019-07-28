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Сегодня на ООО «ЗТМК» произошла утечка тетрахлорида титана, фото: «Цензор.нет»
В Запорожье произошла утечка опасного вещества на титано-магниевом комбинате — ГСЧСhttps://racurs.ua/n124862-v-zaporoje-proizoshla-utechka-opasnogo-veschestva-na-titano-magnievom-kombinate-gschs.htmlРакурс
В Запорожье сегодня произошла утечка тетрахлорида титана на ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат».
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Информация об инциденте поступила к спасателям в 10.36. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Для осаждения паров опасного вещества спасатели создали водяную завесу с помощью насадок-распылителей и одновременно привели в готовность оборудование для подачи пены.
Для ликвидации течи из одного из баков работники предприятия перекрыли вентиль и установили бандаж, химическое вещество было перекачано в другую цистерну.
Авария была ликвидирована в 11.40.
Отмечается, что в связи с инцидентом перекрывалось движение транспорта. Кроме того, местные власти организовали подвоз воды и дежурство автомобиля скорой помощи. В этих действиях были задействованы четыре экипажа патрульной полиции, две автоцистерны и один автомобиль скорой помощи.
В результате испарения химических веществ не вышли за пределы цеха, отмечают в ГСЧС.
В результате инцидента никто не пострадал, опасности для жизни и здоровья граждан нет.
Тетрахлорид титана при обычных условиях — это бесцветная подвижная прозрачная ядовитая жидкость, которая дымит на воздухе. «Запорожский титано-магниевый комбинат» производит и продает заказчикам очищенный тетрахлорид титана.
Напомним, в прошлом году в результате аварии на заводе «Азовсталь» в Мариуполе погибли два человека.
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