Сегодня на ООО «ЗТМК» произошла утечка тетрахлорида титана, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n124862-v-zaporoje-proizoshla-utechka-opasnogo-veschestva-na-titano-magnievom-kombinate-gschs.html

Ракурс

В Запорожье сегодня произошла утечка тетрахлорида титана на ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат».

Loading...

Информация об инциденте поступила к спасателям в 10.36. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Для осаждения паров опасного вещества спасатели создали водяную завесу с помощью насадок-распылителей и одновременно привели в готовность оборудование для подачи пены.

Для ликвидации течи из одного из баков работники предприятия перекрыли вентиль и установили бандаж, химическое вещество было перекачано в другую цистерну.

Авария была ликвидирована в 11.40.

Отмечается, что в связи с инцидентом перекрывалось движение транспорта. Кроме того, местные власти организовали подвоз воды и дежурство автомобиля скорой помощи. В этих действиях были задействованы четыре экипажа патрульной полиции, две автоцистерны и один автомобиль скорой помощи.

В результате испарения химических веществ не вышли за пределы цеха, отмечают в ГСЧС.

В результате инцидента никто не пострадал, опасности для жизни и здоровья граждан нет.

Тетрахлорид титана при обычных условиях — это бесцветная подвижная прозрачная ядовитая жидкость, которая дымит на воздухе. «Запорожский титано-магниевый комбинат» производит и продает заказчикам очищенный тетрахлорид титана.

Напомним, в прошлом году в результате аварии на заводе «Азовсталь» в Мариуполе погибли два человека.