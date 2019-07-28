Имеющееся в красном вине соединение резвератрол может помочь в борьбе с депрессией

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Растительное соединение резвератрол, которое содержится в красном вине, оказывает антистрессовые эффекты, блокируя фермент, связанный с контролем стресса в мозге.

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Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования американских ученых из Университета Баффало, которые изучали как резвератрол влияет на неврологические процессы, сообщает пресс-служба этого вуза.

Резвератрол может быть эффективной альтернативой лекарственным средствам для лечения пациентов, страдающих депрессией и тревожными расстройствами, — отмечают исследователи.

Резвератрол является соединением, которое содержится в кожуре и семечках винограда. Хотя более ранние исследования показали, что резвератрол имеет антидепрессантное действие, связь этого соединения с фосфодиэстеразой 4 (PDE4), ферментом, на который влияет гормон стресса кортикостерон, не был известен.

Кортикостерон регулирует реакцию организма на стресс. Однако слишком большой стресс может привести к чрезмерному количеству гормона, циркулирующей в мозге, и, в конечном счете, к развитию депрессии или других психических расстройств.

Эти неизвестные пока физиологические связи затрудняют медикаментозную терапию. Имеющиеся антидепрессанты вместо этого сосредотачиваются на функциях серотонина или норадреналина в мозгу, но только треть пациентов с депрессией вступают в полную ремиссию в ответ на эти лекарства, отмечают ученые.

В ходе экспериментов на мышах исследователи обнаружили, что PDE4, вызванный избыточным количеством кортикостерона, вызывающее поведение, напоминающее депрессию и тревожность.

Фермент снижает количество циклического аденозинмонофосфата — молекулы-посланника, которая сигнализирует о физиологических изменених в организме, таких как деление клеток, изменения, миграция и гибель, что приводит к физическим изменениям в мозге.

Резвератрол проявлял нейропротекторные эффекты против кортикостерона, подавляя PDE4.

Это исследование закладывает основу для использования соединения в новых антидепрессантах, отмечают исследователи.

Однако ученые призывают помнить, что хотя красное вино и содержит резвератрол, употребление алкоголя несет различные риски для здоровья, включая зависимость.

Напомним, ученые недавно установили, что конопля может стать источником нового мощного антибиотика.