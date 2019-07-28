Наявна в червоному вині сполука резвератрол може допомогти в боротьбі з депресією

https://racurs.ua/ua/n124861-chervone-vyno-moje-staty-djerelom-novogo-sposobu-likuvannya-depresiyi-ucheni.html

Ракурс

Рослинна сполука резвератрол, яка міститься у червоному вині, виявляє антистресові ефекти, блокуючи фермент, пов’язаний з контролем стресу в мозку.

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Про це свідчать результати нещодавнього дослідження американських учених з Університету Баффало, котрі вивчали як резвератрол впливає на неврологічні процеси, повідомляє прес-служба цього вишу.

Резвератрол може бути ефективною альтернативою лікарським засобам для лікування пацієнтів, які страждають на депресією та тривожні розлади, — наголошують дослідники.

Резвератрол є сполукою, що міститься в шкірці та насінні винограду. Хоча більш ранні дослідження виявили, що резвератрол має антидепресантну дію, зв’язок цієї сполуки з фосфодіестеразою 4 (PDE4), ферментом, на який впливає гормон стресу кортикостерон, не був відомий.

Кортикостерон регулює реакцію організму на стрес. Однак занадто великий стрес може призвести до надмірної кількості гормону, що циркулює в мозку, і, зрештою, до розвитку депресії або інших психічних розладів.

Ці невідомі наразі фізіологічні зв’язки ускладнюють медикаментозну терапію. Наявні антидепресанти замість цього зосереджуються на функціях серотоніну або норадреналіну в мозку, але лише третина пацієнтів з депресією вступають у повну ремісію у відповідь на ці ліки, наголошують учені.

Під час експериментів на мишах дослідники виявили, що PDE4, викликаний надмірною кількістю кортикостерону, викликає поведінку, що нагадує депресію та тривожність.

Фермент знижує кількість циклічного аденозинмонофосфату — молекули-посланця, яка сигналізує про фізіологічні зміни в організмі, такі як поділ клітин, зміни, міграція та загибель, що призводить до фізичних змін у мозку.

Резвератрол виявляв нейропротекторні ефекти проти кортикостерону, пригнічуючи PDE4.

Це дослідження закладає основу для використання сполуки в нових антидепресантах, наголошують дослідники.

Однак вчені закликають пам’ятати, що хоча червоне вино і містить резвератрол, вживання алкоголю несе різні ризики для здоров’я, включаючи залежність.

Нагадаємо, вчені нещодавно встановили, що конопля може стати джерелом нового потужного антибіотика.