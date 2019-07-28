Сьогодні на ТОВ «ЗТМК» стався витік тетрахлориду титану, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n124862-u-zaporijji-stavsya-vytik-nebezpechnoyi-rechovyny-na-tytano-magniievomu-kombinati-dsns.html

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У Запоріжжі сьогодні стався витік тетрахлориду титану на ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

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Інформація про інцидент надійшла до рятувальників о 10.36. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Для осаджування випарів небезпечної речовини рятувальники створили водяну завісу за допомогою насадок-розпилювачів та одночасно привели в готовність обладнання для подачі піни.

Для ліквідації течі з одного з баків працівники підприємства перекрили вентиль та встановили бандаж, хімічну речовину було перекачано до іншої цистерни.

Аварія була ліквідована об 11.40.

Зазначається, що у зв’язку з інцидентом перекривався рух транспорту. Крім того, місцева влада було організувала підвезення води та чергування автомобіля швидкої допомоги. До цих дій були залучені чотири екіпажі патрульної поліції, дві автоцистерни та один автомобіль швидкої допомоги.

В результаті випаровування хімічних речовин не вийшли за межі цеху, наголошують у ДСНС.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, небезпеки для життя та здоров’я громадян немає.

Тетрахлорид титану за звичайних умов — це безбарвна рухлива прозора отруйна рідина, що димить на повітрі. «Запорізький титано-магнієвий комбінат» виробляє та продає замовникам очищений тетрахлорид титану.

Нагадаємо, торік в результаті аварії на заводі «Азовсталь» в Маріуполі загинули двоє осіб.