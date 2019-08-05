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Ракурс
Курорт-призрак на Азове: опубликованы страшные фото разрушенного войной Широкино, фото — ООС

Курорт-призрак на Азове: опубликованы страшные фото разрушенного войной поселка Широкино

5 авг 2019, 12:19
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В сети появились фото разрушенного войной на Донбассе населенного пункта Широкино. Бывший курортный поселок превратился в призрак вблизи линии соприкосновения.

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Широкино, которое освободили от оккупантов в 2016 году, называют самым разрушенным населенным пунктом во время российско-украинской войны. Когда-то это был курорт, к которому на побережье Азовского моря приезжали отдыхать туристы, сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Курорт-призрак на Азове: опубликованы страшные фото разрушенного войной Широкино, фото — ООС

В поселке был собственный пивзавод и мебельный цех, насчитывалось около 700 домов и более 1,8 тыс. местных жителей. Сейчас поселок больше напоминает мертвый город Припять из Чернобыльской зоне. Но в отличие от Чернобыля, люди из Широкино бежали не от техногенной катастрофы, а в результате обстрелов российских оккупантов.

На фото, которые обнародовала пресс-служба ООС, видно, что все дома в Широкино лежат в руинах. Разрушены многочисленные базы отдыха, детские лагеря, сельский совет, школу, дом культуры. Местность заросла травой и кустарниками, в гаражах и на улицах стоят сгоревшие автомобили. Местную церковь обстреляли, а последствия разрушений четко показывают, что огонь велся с востока. Российские мародеры вывезли оттуда все церковное имущество.

Курорт-призрак на Азове: опубликованы страшные фото разрушенного войной Широкино, фото — ООС

Побережье Азовского моря заминировано на случай атаки с моря. Позиции российско-оккупационных войск в настоящее время проходят в нескольких сотнях метров от крайних домов поселка.

Широкино полностью заминировано российскими оккупантами. Внутрь жилых домов заходить строго запрещено, не исключено, что там враг оставил минно-взрывные ловушки, — рассказывает морской пехотинец Даниил, защищающий подступы к окраинам оккупированного села Саханка.

Курорт-призрак на Азове: опубликованы страшные фото разрушенного войной Широкино, фото — ООС

Местных жителей здесь нет, они оставили разрушенный поселок в начале 2016 года. Военным разрешают свободно перемещаться только по асфальтированной дороге и отдельных местах.

«Ракурс» ранее сообщал, что саперов ГСЧС луганские боевики отказываются пропускать на другую сторону разрушенного моста в Станице Луганской. Разминирование прилегающей территории предусмотрено в соглашениях, которые достигла трехсторонняя контактная группа в Минске.

Курорт-призрак на Азове: опубликованы страшные фото разрушенного войной Широкино, фото — ООС

Курорт-призрак на Азове: опубликованы страшные фото разрушенного войной Широкино, фото — ООС

Курорт-призрак на Азове: опубликованы страшные фото разрушенного войной Широкино, фото — ООС

Источник: Ракурс


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