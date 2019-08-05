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Петр Симоненко, фото: Obozrevatel

Иск Симоненко к Минюсту: ОАСК открыл производство

5 авг 2019, 12:07
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Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по делу по иску бывшего народного депутата Петра Симоненко и Коммунистической партии Украины (КПУ) к Министерству юстиции.

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Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины» со ссылкой на пресс-службу суда.

Истцы просят суд отменить приказ Минюста от 23 июля 2015 года, который утвердил заключение Комиссии по вопросам соблюдения закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики» о несоответствии деятельности, наименования и символики КПУ требованиям этого закона.

Отмечается, что соответствующее дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

С соответствующим иском КПУ и Симоненко обратились в суд во второй половине июля.

Деятельность Коммунистической партии в Украине была запрещена в августе 1991 года после неудачной попытки переворота в Советском Союзе, совершенного членами ГКЧП. Руководство Компартии подозревали в возможной причастности к попытке путча. В 1993 году деятельность Компартии была вновь разрешена. С тех пор ее бессменным лидером был Симоненко.

Напомним, в начале января КПУ выдвигала Симоненко для участия в нынешних президентских выборах. Однако Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала ему в регистрации, ссылаясь на закон о декоммунизации. Это решение Центризбиркома Симоненко пытался обжаловать в суде. В феврале Верховный суд поставил окончательную точку в этом вопросе, признав правомерность действий ЦИК.


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