Позов Симоненка до Мін’юсту: ОАСК відкрив провадження у справі

Петро Симоненко, фото: Obozrevatel

https://racurs.ua/ua/n125188-pozov-symonenka-do-min-ustu-oask-vidkryv-provadjennya-u-spravi.html

Ракурс

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив провадження у справі за позовом колишнього народного депутата Петра Симоненка та Комуністичної партії України (КПУ) до Міністерства юстиції.

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Про це повідомляє портал «Судова влада України» з посиланням на прес-службу суду.

Позивачі просять суд скасувати наказ Мін’юсту від 23 липня 2015 року, котрий затвердив висновок Комісії з питань дотримання закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки» щодо невідповідності діяльності, найменування та символіки КПУ вимогам цього закону.

Зазначається, що відповідна справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

З відповідним позовом КПУ та Симоненко звернулися до суду в другій половині липня.

Діяльність Комуністичної партії в Україні була заборонена у серпні 1991 року після невдалої спроби перевороту в Радянському Союзі, здійсненого членами ДКНС. Керівництво Компартії підозрювали в можливій причетності до спроби заколоту. У 1993 році діяльність Компартії була знову дозволена. З того часу її незмінним лідером був Симоненко.

Нагадаємо, на початку січна КПУ висувала Симоненка для участі в цьогорічних президентських виборах. Однак Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила йому в реєстрації, посилаючись на закон про декомунізацію. Це рішення Центрвиборчкому Симоненко намагався оскаржити у суді. В лютому Верховний суд поставив остаточну крапку в цьому питанні, визнавши правомірність дій ЦВК.