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Богдан проти Кличка: НАБУ відкрило справу щодо хабара голові Офісу президента, фото — РБК Україна

Богдан проти Кличка: НАБУ відкрило справу щодо хабара голові Офісу президента — ЗМІ

5 сер 2019, 11:34
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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом можливої пропозиції 20 млн дол. як хабара голові Офісу президента Андрію Богдану. Це сталося після того, як міський голова Києва Віталій Кличко вимагав від НАБУ перевірити звинувачення Богдана на свою адресу.

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Про відкриття справи повідомили 5 серпня «Українські Новини» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Співрозмовник агентства розповів, що провадження відкрили 1 серпня за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Мер столиці 1 серпня просив НАБУ відкрити провадження за фактом можливої пропозиції хабара голові Офісу президента Андрію Богдану. Раніше Богдан в інтерв’ю розповідав про 20 млн дол., які йому буцімто пропонували в інтересах Кличка. Голова КМДА запевняв, що нікого на подібні переговори не уповноважував і вимагав або вибачень Богдана за неправдиву інформацію, або оголошення підозри встановленим особам.

Нагадаємо, що між Кличком та командою нового президента триває конфлікт. У липні Володимир Зеленський вимагав від уряду звільнити Кличка з посади голови КМДА. Кабмін наразі не розглядав прохання президента, оскільки міністри перебувають у відпустках.


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