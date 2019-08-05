Франкі Запата на флайборді, фото: France 3 Régions

https://racurs.ua/ua/n125185-vynahidnyk-litauchoyi-doshky-obicyaie-do-kincya-roku-predstavyty-litauchyy-avtomobil.html

Ракурс

Винахідник «літаючої дошки» (флайборда) Франкі Запата, котрий 4 квітня подолав на своєму транспортному засобі протоку Ла-Манш, яка відділяє Британію від материкової Європи, обіцяє до кінця цього року представити тестовий екземпляр літаючого автомобіля.

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Про це він заявив журналістам, повернувшись до французького порту Кале після подолання Ла-Манша, повідомляє видання Boursorama.

Втім, він зауважив, що спочатку візьме невелику відпустку.

За словами Запати, шасі автомобіля вже готове.

База автомобіля вже літає, але поки в неї тільки чотири двигуни. Версія з десятьма двигунами також з’явиться незабаром, — пояснив винахідник.

Зокрема, зазначає Запата, необхідно пофарбувати кузов і встановити його на літаючу платформу.

Очікується, що новітній транспортний засіб буде спроможним розвивати швидкість 300−400 км/год і долати відстань у 120 км. Виготовлення тестового зразка автомобіля, як і флайборда, відбуватиметься в майстернях Запати в розташованому на півдні Франції місті Ле-Рове (департамент Буш-дю-Рон).

Нагадаємо, вчорашній політ Запати над Ла-Маншем тривав понад 20 хв. Він вилетів із французького пляжу Сангатте (Па-де-Кале), а приземлився на британському узбережжі неподалік порту Дувр.

Політ здійснювався на висоті 15−20 м над рівнем моря. Під час польоту він на кілька секунд опустився на дозаправочне судно, щоб замінити рюкзак, в якому зберігалося паливо.