Франки Запата на флайборде, фото: France 3 Régions

https://racurs.ua/n125185-izobretatel-letauschey-doski-obeschaet-do-konca-goda-predstavit-letauschiy-avtomobil.html

Ракурс

Изобретатель «летающей доски» (флайборда) Франки Запата, который 4 апреля преодолел на своем транспортном средстве пролив Ла-Манш, отделяющий Британию от материковой Европы, обещает до конца этого года представить тестовый экземпляр летающего автомобиля.

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Об этом он заявил журналистам, вернувшись во французский порт Кале после преодоления Ла-Манша, сообщает издание Boursorama.

Впрочем, он отметил, что сначала возьмет небольшой отпуск.

По словам Запаты, шасси автомобиля уже готово.

База автомобиля уже летает, но пока у нее только четыре двигателя. Версия с десятью двигателями также появится в скором времени, — пояснил изобретатель.

В частности, отмечает Запата, необходимо покрасить кузов и установить его на летающую платформу.

Ожидается, что новейшее транспортное средство будет в состоянии развивать скорость 300−400 км/ч и преодолевать расстояние в 120 км. Изготовление тестового образца автомобиля, как и флайборда, будет происходить в мастерских Запаты в расположенном на юге Франции городе Ле-Ровэ (департамент Буш-дю-Рон).

Напомним, вчерашний полет Запаты над Ла-Маншем длился более 20 минут. Он вылетел из французского пляжа Сангатте (Па-де-Кале), а приземлился на британском побережье возле порта Дувр.

Полет осуществлялся на высоте 15−20 м над уровнем моря. Во время полета он на несколько секунд опустился на дозаправочное судно, чтобы заменить рюкзак, в котором хранилось топливо.