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Ракурс
Инженер на летучей доске перелетел Ла-Манш за 24 минуты. Фото: SunSamui

Инженер на летучей доске перелетел Ла-Манш за 24 минуты (ВИДЕО)

4 авг 2019, 16:26
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Французский инженер и спортсмен Фрэнки Сапата перелетел пролив Ла-Манш на флайборде. На это у него ушло 24 минуты.

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Длина маршрута, который преодолел Сапата, составляет 35 км. Перед этим инженер сделал неудачную попытку пересечь пролив. В местных СМИ его прозвали «летающий человек». Об этом сообщает телеканал BFM в своем Twitter.

Изобретение Сапаты Flyboard Air оборудовано 5 реактивными двигателями, благодаря которым доска вместе с оператором разгоняется до 195 км/ч. Сапата прославился во время участия в параде по случаю Дня взятия Бастилии, который проходил в июле. Тогда инженер пролетел с винтовкой в ​​руках над Елисейскими полями.

Флайборд Сапаты управляется наклонами и пультом управления, который пилот должен держать в руках. Гироскопы на независимых аккумуляторах дают доске устойчивость.

Министерство обороны Франции рассматривает возможность взять флайборд для использования в военных целях.

Как ранее сообщал «Ракурс», в феврале британский кайтсерфер совершил перелет через песчаную косу, чья длина составляет 200 метров.

Источник: Ракурс


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