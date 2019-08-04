Инженер на летучей доске перелетел Ла-Манш за 24 минуты. Фото: SunSamui

https://racurs.ua/n125165-injener-na-letuchey-doske-pereletel-la-mansh-za-24-minuty-video.html

Ракурс

Французский инженер и спортсмен Фрэнки Сапата перелетел пролив Ла-Манш на флайборде. На это у него ушло 24 минуты.

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Длина маршрута, который преодолел Сапата, составляет 35 км. Перед этим инженер сделал неудачную попытку пересечь пролив. В местных СМИ его прозвали «летающий человек». Об этом сообщает телеканал BFM в своем Twitter.

C’est parti, Franky Zapata vient de décoller de Sangatte !



«L'homme volant» va tenter de traverser la Manche à bord de son Flyboard pic.twitter.com/1OiMI5wBnS — BFMTV (@BFMTV) August 4, 2019

Изобретение Сапаты Flyboard Air оборудовано 5 реактивными двигателями, благодаря которым доска вместе с оператором разгоняется до 195 км/ч. Сапата прославился во время участия в параде по случаю Дня взятия Бастилии, который проходил в июле. Тогда инженер пролетел с винтовкой в ​​руках над Елисейскими полями.

Флайборд Сапаты управляется наклонами и пультом управления, который пилот должен держать в руках. Гироскопы на независимых аккумуляторах дают доске устойчивость.

Министерство обороны Франции рассматривает возможность взять флайборд для использования в военных целях.

Как ранее сообщал «Ракурс», в феврале британский кайтсерфер совершил перелет через песчаную косу, чья длина составляет 200 метров.