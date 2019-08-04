Інженер на летючій дошці перелетів Ла-Манш за 24 хвилини. Фото: SunSamui

https://racurs.ua/ua/n125165-injener-na-letuchiy-doshci-pereletiv-la-mansh-za-24-hvylyny-video.html

Ракурс

Французький інженер та спортсмен Френкі Сапата перелетів протоку Ла-Манш на флайборді. На це у нього пішло 24 хвилини.

Loading...

Довжина маршруту, який подолав Сапата, становить 35 км. Перед цим інженер зробив невдалу спробу перетнути протоку. У місцевих ЗМІ його прозвали «летюча людина». Про це повідомляє телеканал BFM у своєму Twitter.

C’est parti, Franky Zapata vient de décoller de Sangatte !



«L'homme volant» va tenter de traverser la Manche à bord de son Flyboard pic.twitter.com/1OiMI5wBnS — BFMTV (@BFMTV) August 4, 2019

Винахід Сапати Flyboard Air обладнаний 5 реактивними двигунами, завдяки яким дошка разом з оператором розганяється до 195 км/год. Сапата прославився під час участі у параді з нагоди Дня взяття Бастилії, який проходив у липні. Тоді інженер пролетів з гвинтівкою в руках над Єлисейськими полями.

Флайборд Сапати управляється нахилами та пультом управління, який пілот має тримати у руках. Гіроскопи на незалежних акумуляторах надають дошці стійкість.

Міністерство оборони Франції розглядає можливість взяти флайборди для використання у військових цілях.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у лютому британський кайтсерфер здійснив переліт через піщану косу, довжина якої становить 200 метрів.