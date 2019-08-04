Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Інженер на летючій дошці перелетів Ла-Манш за 24 хвилини. Фото: SunSamui

Інженер на летючій дошці перелетів Ла-Манш за 24 хвилини (ВІДЕО)

4 сер 2019, 16:26
999

Французький інженер та спортсмен Френкі Сапата перелетів протоку Ла-Манш на флайборді. На це у нього пішло 24 хвилини.

Loading...

Довжина маршруту, який подолав Сапата, становить 35 км. Перед цим інженер зробив невдалу спробу перетнути протоку. У місцевих ЗМІ його прозвали «летюча людина». Про це повідомляє телеканал BFM у своєму Twitter.

Винахід Сапати Flyboard Air обладнаний 5 реактивними двигунами, завдяки яким дошка разом з оператором розганяється до 195 км/год. Сапата прославився під час участі у параді з нагоди Дня взяття Бастилії, який проходив у липні. Тоді інженер пролетів з гвинтівкою в руках над Єлисейськими полями.

Флайборд Сапати управляється нахилами та пультом управління, який пілот має тримати у руках. Гіроскопи на незалежних акумуляторах надають дошці стійкість.

Міністерство оборони Франції розглядає можливість взяти флайборди для використання у військових цілях.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у лютому британський кайтсерфер здійснив переліт через піщану косу, довжина якої становить 200 метрів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

У Чикаго біля дитмайданчика відкрили стрілянину, є постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)

У США сталася третя стрілянина за добу. У Чикаго біля дитячого майданчика невідомий відкрив вогонь по перехожим. До лікарні госпіталізували 7 осіб, серед який один чоловік у критичному стані

Світові новини
19:32

Протести в Москві: затриманнями мітингувальників керував колишній полковник «Беркуту» — ЗМІ (ВІДЕО)

За інформацією ЗМІ, затриманням учасників сьогоднішнього мітингу в центі Москви керував колишній полковник українського «Беркута» Сергій Кусюк

Світові новини
21:30   3 сер
Новини партнерів
Загрузка...