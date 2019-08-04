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Протести в Росії: Росгвардія затримала понад 50 неповнолітніх, 12 осіб були поранені. Фото: twitter/Belsat_RU

Протести у Росії: Росгвардія затримала понад 50 неповнолітніх, 12 осіб були поранені (ФОТО, ВІДЕО)

4 сер 2019, 15:47
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Жорсткий розгін несанкціонованого мітингу у Росії відправив до лікарні 12 осіб. Департамент охорони здоров’я Москви заявляє лише про п’ятьох госпіталізованих.

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Наразі одна особа залишається у лікарні для подальшого лікування. Медики оцінюють її стан як задовільний. Серед постраждалих опинився також один правоохоронець. Про це повідомляє «Інтерфакс».

Мітингувальник, який поранив гвардійця був затриманий. За офіційними даними, напередодні за участь у демонстрації було затримано понад півтисячі (600) осіб.

Протести у Москві. Фото: twitter/2000_net

Серед затриманих учасників акції на підтримку опозиційних кандидатів на вибори до Московської міської думи виявилось півсотні неповнолітніх росіян. Під час демонстрації відбулися сутички між гвардійцями та протестувальниками.

Зазначимо, що через відмову у реєстрації опозиційних кандидатів у Москві спалахнули масові протести. Під час кожної демонстрації відбуваються сутички та затримання учасників.

Як раніше повідомляв «Ракурс», затриманням демонстрантів керував колишній полковник українського «Беркуту».


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