Протести в Росії: Росгвардія затримала понад 50 неповнолітніх, 12 осіб були поранені. Фото: twitter/Belsat_RU

https://racurs.ua/ua/n125164-protesty-u-rosiyi-rosgvardiya-zatrymala-ponad-50-nepovnolitnih-12-osib-buly-poraneni-foto-video.html

Ракурс

Жорсткий розгін несанкціонованого мітингу у Росії відправив до лікарні 12 осіб. Департамент охорони здоров’я Москви заявляє лише про п’ятьох госпіталізованих.

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Наразі одна особа залишається у лікарні для подальшого лікування. Медики оцінюють її стан як задовільний. Серед постраждалих опинився також один правоохоронець. Про це повідомляє «Інтерфакс».

Мітингувальник, який поранив гвардійця був затриманий. За офіційними даними, напередодні за участь у демонстрації було затримано понад півтисячі (600) осіб.

Серед затриманих учасників акції на підтримку опозиційних кандидатів на вибори до Московської міської думи виявилось півсотні неповнолітніх росіян. Під час демонстрації відбулися сутички між гвардійцями та протестувальниками.

Зазначимо, що через відмову у реєстрації опозиційних кандидатів у Москві спалахнули масові протести. Під час кожної демонстрації відбуваються сутички та затримання учасників.

Як раніше повідомляв «Ракурс», затриманням демонстрантів керував колишній полковник українського «Беркуту».