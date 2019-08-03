Сергій Кусюк, фото: телеканал «Дождь»

https://racurs.ua/ua/n125149-protesty-v-moskvi-zatrymannyamy-mitynguvalnykiv-keruvav-kolyshniy-polkovnyk-berkutu-zmi-video.html

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Сьогоднішні акції протесту в Москві знову супроводжувалися масштабними затриманнями мітингувальників, котрі вийшли на неузгоджену з владою акцію протесту з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на виборах до Московської міської думи.

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Російська поліція заявляє про 600 затриманих. Видання «ОВД-Інфо» повідомляє про затримання 700 осіб, проте точні відомості будуть відомі лише вночі.

Зазначається, що затриманих відвозили до 38 поліцейських відділків.

Відеозаписи, котрі почали з’являтися в інтернеті, показують, що російські правоохоронці під час затримань жорстоко били людей.

Національна гвардія Росії заявляє про одного з своїх постраждалих співробітників — він вивихнув руку, затримуючи мітингувальника.

За інформацією видання «Радіо Свобода», затриманнями в центрі Москви керував колишній полковник українського «Беркута» Сергій Кусюк.

Косюк під час подій Революції гідності займався розгоном протестів на київському Майдані, згодом він утік до Росії, де став співробітником російських правоохоронних органів.

Нагадаємо, минулого тижня один із затриманих учасників мітингу в Москві, перебуваючи у поліцейському відділку, перерізав собі вени на знак протесту.