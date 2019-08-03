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Сергей Кусюк, фото: телеканал «Дождь»

Протесты в Москве: задержаниями митингующих руководил бывший полковник «Беркута» — СМИ (ВИДЕО)

3 авг 2019, 21:30
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Сегодняшние акции протеста в Москве снова сопровождались масштабными задержаниями митингующих, которые вышли на несогласованную с властями акцию протеста с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.

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Российская полиция заявляет о 600 задержанных. Издание «ОВД-Инфо» сообщает о задержании 700 человек, однако точные сведения будут известны только ночью.

Отмечается, что задержанных отвозили в 38 полицейских участков.

Видеозаписи, которые стали появляться в интернете, показывают, что российские правоохранители во время задержаний жестоко избивали людей.

Национальная гвардия России заявляет об одном из своих пострадавших сотрудников — он вывихнул руку, задерживая митингующих.

По информации издания «Радио Свобода», задержаниями в центре Москвы руководил бывший полковник украинской «Беркута» Сергей Кусюк.

Косюк во время событий Революции достоинства занимался разгоном протестов на киевском Майдане, впоследствии он бежал в Россию, где стал сотрудником российских правоохранительных органов.

Напомним, на прошлой неделе один из задержанных участников митинга в Москве, находясь в полицейском участке, перерезал себе вены в знак протеста.


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