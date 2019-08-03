Политзаключенного Балуха снова поместили в штрафной изолятор

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Владимир Балух, фото: Антон Наумлюк
Политзаключенного Балуха снова поместили в штрафной изоляторhttps://racurs.ua/n125148-politzakluchennogo-baluha-snova-pomestili-v-shtrafnoy-izolyator.htmlРакурс
Украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого удерживают в колонии № 4 в российском городе Торжок (Тверская область РФ), снова поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) этого пенитенциарного заведения.
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Об этом сообщает Фейсбук-сообщество «Крымская солидарность» со ссылкой на родственников политзаключенного.
Отмечается, что Балуха отправили в ШИЗО 30 июля на срок 15 суток. Это уже шестой случай за четыре месяца пребывания Балуха в колонии в Торжке, когда его помещают в ШИЗО.
С каждым днем подорванное голодовками и жестокими условиями содержания в колонии состояние здоровья активиста ухудшается, постоянное нахождение в штрафном изоляторе может нанести непоправимый урон для его ослабленного здоровья, — отмечается в сообщении сообщества.
Житель Раздольненского района Крыма Балух после оккупации украинского полуострова отказался получать российское гражданство. В 2016 году оккупанты задержали его за якобы хранение боеприпасов. Он эти обвинения отвергает.
В январе 2018 года его приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии-поселения. В связи с этим приговором Балух объявлял голодовку, которая длилась с марта по октябрь 2018 года.
Напомним, в конце июня этого года Балух снова объявил голодовку. 5 июля правозащитники сообщили, что он прекратил голодовку в связи с удовлетворением его требования.
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