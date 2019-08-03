Парламентские выборы в Украине состоялись 21 июля, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Стоимость одного голоса избирателя на нынешних внеочередных парламентских выборах наибольшей оказалась для партий «Всеукраинское объединение «Факел» и «Незалежнисть», которые заняли две последние строчки среди 22 представленных в избирательных бюллетенях политических сил.

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Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины (КИУ).

Так, для партии «Факел» один голос избирателя стоил 861 грн. Эта политсила внесла 4,1 млн грн как денежный залог и потратила 2,4 млн грн на агитацию. При этом за нее проголосовали лишь 7 тыс. 739 избирателей.

Для партии «Незалежнисть» один голос стоил 809 грн. Эта политсила вместе с залогом потратила 6,4 млн грн и получила 7 тыс. 970 голосов избирателей.

На третьей строчке — объединение «Самопомощь», которое потратило 32,8 млн грн и получило 91 тыс. голосов. В результате один голос этой партии обошелся в 359 грн.

Среди политсил, которые попали в парламент, самыми дорогими голоса избирателей были для партии «Голос» — 129 грн.

Для «Европейской солидарности» стоимость одного голоса составила 88 грн. Для ВО «Батькивщина» — 76 грн, для «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 34 грн.

Наименьшей стоимость одного голоса избирателей была для партии «Слуга народа» — 19 грн.

В целом рейтинг стоимости одного голоса для представленных в нынешних избирательных бюллетенях политсил виглядит так:

ВО «Факел» — 861 грн; «Незалежнисть» — 809 грн; «Самопомощь» — 359 грн; Аграрная партия Украины — 334 грн; «Социальная справедливость» — 331 грн; «Патриот» — 272 грн; «Украинская стратегия Гройсмана» — 265 грн; «Сила права» — 235 грн; «Оппозиционный блок» — 214 грн; «Радикальная партия Олега Ляшко» — 198 грн; «Гражданская позиция» — 195 грн; «Движение Новых сил Михаила Саакашвили» — 158 грн; «Сила Людей» — 149 грн; «Голос» — 129 грн; ВО «Свобода» — 90 грн; «Европейская Солидарность» — 88 грн; ВО «Батькивщина» — 76 грн; «Сила и честь» — 56 грн; «Партия Зеленых Украины» — 44 грн; «Оппозиционная платформа «За жизнь» — 34 грн; «Партия Шария» — 26 грн; «Слуга народа» — 19 грн.

Напомним, Центризбирком сегодня обьявил результаты выборов по партийным спискам.