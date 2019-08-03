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Парламентские выборы в Украине состоялись 21 июля, фото: «Ракурс»

Парламентские выборы: КИУ назвал партии, для которых стоимость одного голоса избирателя оказалась самой большой (СПИСОК)

3 авг 2019, 20:06
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Стоимость одного голоса избирателя на нынешних внеочередных парламентских выборах наибольшей оказалась для партий «Всеукраинское объединение «Факел» и «Незалежнисть», которые заняли две последние строчки среди 22 представленных в избирательных бюллетенях политических сил.

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Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины (КИУ).

Так, для партии «Факел» один голос избирателя стоил 861 грн. Эта политсила внесла 4,1 млн грн как денежный залог и потратила 2,4 млн грн на агитацию. При этом за нее проголосовали лишь 7 тыс. 739 избирателей.

Для партии «Незалежнисть» один голос стоил 809 грн. Эта политсила вместе с залогом потратила 6,4 млн грн и получила 7 тыс. 970 голосов избирателей.

На третьей строчке — объединение «Самопомощь», которое потратило 32,8 млн грн и получило 91 тыс. голосов. В результате один голос этой партии обошелся в 359 грн.

Среди политсил, которые попали в парламент, самыми дорогими голоса избирателей были для партии «Голос» — 129 грн.

Для «Европейской солидарности» стоимость одного голоса составила 88 грн. Для ВО «Батькивщина» — 76 грн, для «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 34 грн.

Наименьшей стоимость одного голоса избирателей была для партии «Слуга народа» — 19 грн.

В целом рейтинг стоимости одного голоса для представленных в нынешних избирательных бюллетенях политсил виглядит так:

  1. ВО «Факел» — 861 грн;
  2. «Незалежнисть» — 809 грн;
  3. «Самопомощь» — 359 грн;
  4. Аграрная партия Украины — 334 грн;
  5. «Социальная справедливость» — 331 грн;
  6. «Патриот» — 272 грн;
  7. «Украинская стратегия Гройсмана» — 265 грн;
  8. «Сила права» — 235 грн;
  9. «Оппозиционный блок» — 214 грн;
  10. «Радикальная партия Олега Ляшко» — 198 грн;
  11. «Гражданская позиция» — 195 грн;
  12. «Движение Новых сил Михаила Саакашвили» — 158 грн;
  13. «Сила Людей» — 149 грн;
  14. «Голос» — 129 грн;
  15. ВО «Свобода» — 90 грн;
  16. «Европейская Солидарность» — 88 грн;
  17. ВО «Батькивщина» — 76 грн;
  18. «Сила и честь» — 56 грн;
  19. «Партия Зеленых Украины» — 44 грн;
  20. «Оппозиционная платформа «За жизнь» — 34 грн;
  21. «Партия Шария» — 26 грн;
  22. «Слуга народа» — 19 грн.

Напомним, Центризбирком сегодня обьявил результаты выборов по партийным спискам.


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Парламентские выборы: КИУ назвал партии, для которых стоимость одного голоса избирателя оказалась самой большой (СПИСОК)

Комитет избирателей Украины назвал партии, для которых стоимость одного голоса на парламентских выборах была наибольшей. Возглавляют этот рейтинг политсилы «Факел» и «Незалежнисть»

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