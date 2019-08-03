Парламентські вибори в Україні відбулися 21 липня, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n125147-pozachergovi-vybory-kvu-nazvav-partiyi-dlya-kotryh-vartist-odnogo-golosu-vyborcya-vyyavylasya.html

Ракурс

Вартість одного голосу виборця на цьогорічних позачергових парламентських виборах найбільшою виявилася для партій «Всеукраїнське об'єднання «Факел» і «Незалежність», котрі посіли дві останні сходинки серед 22 представлених у виборчих бюлетенях політсил.

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Про це повідомляє прес-служба Комітету виборців України (КВУ).

Так, для партії «Факел» один голос виборця коштував 861 грн. Ця політсила внесла 4,1 млн грн як грошову заставу та витратила 2,4 млн грн на агітацію. При цьому за неї проголосували лише 7 тис. 739 виборців.

Для партії «Незалежність» один голос коштував 809 грн. Ця політсила разом із заставою витратила 6,4 млн грн і здобула 7 тис. 970 голосів виборців.

На третій сходинці — об'єднання «Самопоміч», котре витратило 32,8 млн грн й отримало 91 тис. голосів. В результаті один голос цій партії обійшовся у 359 грн.

Серед політсил, котрі потрапили до парламенту, найдорожчими голоси виборців були для партії «Голос» — 129 грн.

Для «Європейської солідарності» вартість одного голосу склала 88 грн. Для ВО «Батьківщина» — 76 грн, для «Опозиційної платформи — За життя» — 34 грн.

Найменшою вартість одного голосу виборців була для партії «Слуга народу» — 19 грн.

Загалом рейтинг вартості одного голосу для представлених у цьогорічних виборчих бюлетенях політсил є таким:

ВО «Факел» — 861 грн; «Незалежність» — 809 грн; «Самопоміч» — 359 грн; Аграрна партія України — 334 грн; «Соціальна справедливість» -331 грн; «Патріот» — 272 грн; «Українська стратегія Гройсмана» — 265 грн; «Сила права» — 235 грн; «Опозиційний блок» — 214 грн; «Радикальна партія Олега Ляшка» — 198 грн; «Громадянська позиція» — 195 грн; «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» — 158 грн; «Сила Людей» — 149 грн; «Голос» — 129 грн; ВО «Свобода» — 90 грн; «Європейська Солідарність» — 88 грн; ВО «Батьківщина» — 76 грн; «Сила і честь» — 56 грн; «Партія Зелених України» — 44 грн; «Опозиційна платформа «За життя» — 34 грн; «Партія Шарія» — 26 грн; «Слуга Народу» — 19 грн.

Нагадаємо, Центрвиборчком сьогодні озвучив результати виборів за партійними списками.