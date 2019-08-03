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Парламентські вибори в Україні відбулися 21 липня, фото: «Ракурс»

Позачергові вибори: ЦВК оголосила результати виборів за партійними списками (ФОТО, ВІДЕО)

3 сер 2019, 19:36
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Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила результати виборів до Верховної Ради на загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

До парламенту проходять п’ять політсил.

Перше місце зайняла партія «Слуга народу», котра здобула 43,16% голосів виборців. За партійними списками ця політсила отримає 124 мандати.

На другому місці — «Опозиційна платформа — За життя» з 13,05% голосів виборців (37 мандатів).

Третю сходинку посіло Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» — 8,18% (24 мандати).

Четверте місце — у партії п’ятого президента України Петра Порошенка

«Європейська солідарність». Ця політсила здобула 8,10% голосів (23 мандати).

У партії «Голос» — 5,82% голосів виборців. Цей результат дозволить політсилі отримати 17 мандатів у Верховній Раді IX скликання.

Решта політсил не подолали необхідний для проходження до парламенту бар'єр у 5% голосів виборців.

Голосування на позачергових парламентських виборах в Україні відбулося 21 липня.

Нагадаємо, члени ЦВК на авіації Міністерства внутрішніх справ вирушили до Донецької області, щоб забрати виборчу документацію округу № 50. В такий спосіб ЦВК намагається попередити протиправні дії та провокації під час встановлення результатів голосування.

Джерело: Ракурс


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