Парламентські вибори в Україні відбулися 21 липня, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n125146-pozachergovi-vybory-cvk-ogolosyla-rezultaty-vyboriv-za-partiynymy-spyskamy-foto-video.html

Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила результати виборів до Верховної Ради на загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

До парламенту проходять п’ять політсил.

Перше місце зайняла партія «Слуга народу», котра здобула 43,16% голосів виборців. За партійними списками ця політсила отримає 124 мандати.

На другому місці — «Опозиційна платформа — За життя» з 13,05% голосів виборців (37 мандатів).

Третю сходинку посіло Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» — 8,18% (24 мандати).

Четверте місце — у партії п’ятого президента України Петра Порошенка

«Європейська солідарність». Ця політсила здобула 8,10% голосів (23 мандати).

У партії «Голос» — 5,82% голосів виборців. Цей результат дозволить політсилі отримати 17 мандатів у Верховній Раді IX скликання.

Решта політсил не подолали необхідний для проходження до парламенту бар'єр у 5% голосів виборців.

Голосування на позачергових парламентських виборах в Україні відбулося 21 липня.

Нагадаємо, члени ЦВК на авіації Міністерства внутрішніх справ вирушили до Донецької області, щоб забрати виборчу документацію округу № 50. В такий спосіб ЦВК намагається попередити протиправні дії та провокації під час встановлення результатів голосування.