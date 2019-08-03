Андрій Богдан, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n125145-bogdan-komandi-zelenskogo-zmi-ne-potribni-schob-spilkuvatysya-z-suspilstvom-video.html

Ракурс

Очільник Офісу президента України Андрій Богдан, відповідаючи на запитання журналістів про імовірний підрив довіри до ЗМІ в суспільстві через резонансну ситуацію з приводу його нібито заяви про звільнення, заявив, що команді Володимира Зеленського не потрібні журналісти для спілкування із суспільством.

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Про це повідомляє видання «Ліга.Новости».

Богдан зауважив, що це не був жарт, він дійсно написав таку заяву.

Це мій крок щодо до мого керівництва, до президента України, до суспільства, а не до журналістів. Класичні журналісти звикли саме себе усвідомлювати як суспільство. Але, як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося з суспільством без посередників, без журналістів, — заявив Богдан, перебуваючи сьогодні в Трускавці (Львівська область).

Зазначається, що спілкуючись з журналісткою «Радіо Свобода», Богдан дозволив собі її обійняти. В результаті жінка була змушена попросити чиновника припинити це.

Нагадаємо, 1 серпня низка ЗМІ розповсюдили повідомлення про отриману від своїх джерел в Офісі президента інформацію про нібито написану Богданом заяву про звільнення. Однак згодом ці повідомлення були спростовані.

Втім, наступного дня Зеленський заявив, що Богдан дійсно написав таку заяву, проте прехидент її не підписував.