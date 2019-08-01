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Заступник керівника Офісу президента України Руслан Рябошапка. Фото: Прямий

Рябошапка спростував інформацію про відставку Богдана

1 сер 2019, 22:53
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Заступник керівника Офісу президента України Руслан Рябошапка спростував поширену в ЗМІ інформацію про те, що керівник президентського офісу Андрій Богдан нібито написав заяву про відставку.

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Рябошапка назвав таку інформацію «дурницею» й наголосив, що Богдан не планує йти зі своєї посади. За словами посадовця, інформацію про нібито відставку Богдана «спеціально розганяють у ЗМІ». Про це 1 серпня повідомляє УНІАН.

Це дурниця… не дочекаєтесь, — прокоментував Рябошапка.

У прес-службі президента Володимира Зеленського заявили, що наразі з’ясовують поширену ЗМІ інформацію про відставку Богдана й відмовилися давати коментарі.

Нагадаємо, окремі ЗМІ України з посиланням на джерела у владі повідомили, що глава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан 1 серпня написав заяву про звільнення з обійманої посади за власним бажанням.


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