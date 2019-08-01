Андрій Богдан подав у відставку з посади глави Офісу президента — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n125074-andriy-bogdan-podav-u-vidstavku-z-posady-glavy-ofisu-prezydenta-zmi.htmlРакурс
Андрій Богдан, глава Офісу президента України Володимира Зеленського, написав заяву про звільнення з обійманої посади.
Богдан 1 серпня вирішив піти у відставку за власним бажанням. Про це сьогодні повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на джерело на Банковій.
Заяву подано президенту в четвер, — цитує агентство співрозмовника.
Причина звільнення наразі невідома. В ОП поки не коментували поширену в ЗМІ інформацію про можливу відставку Богдана.
Як відомо, Андрій Богдан родом із Львівської області. Він починав юридичну кар'єру в адвокатській компанії «Правіс», працював у компанії «Пукшин і партнери». У 2008 році Богдан захищав у суді тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.
Також чинний глава ОП працював в уряді Миколи Азарова, а одразу після Революції гідності став радником, а згодом і адвокатом тодішнього голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігоря Коломойського.
Нагадаємо, 21 травня Андрій Богдан очолив Адміністрацію президента Володимира Зеленського. 20 червня президент України створив замість АП Офіс президента і затвердив його структуру. Вже 25 червня глава держави призначив Андрія Богдана керівником Офісу президента України.