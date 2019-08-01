Глава ОП Андрій Богдан подав у відставку. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n125074-andriy-bogdan-podav-u-vidstavku-z-posady-glavy-ofisu-prezydenta-zmi.html

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Андрій Богдан, глава Офісу президента України Володимира Зеленського, написав заяву про звільнення з обійманої посади.

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Богдан 1 серпня вирішив піти у відставку за власним бажанням. Про це сьогодні повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на джерело на Банковій.

Заяву подано президенту в четвер, — цитує агентство співрозмовника.

Причина звільнення наразі невідома. В ОП поки не коментували поширену в ЗМІ інформацію про можливу відставку Богдана.

Як відомо, Андрій Богдан родом із Львівської області. Він починав юридичну кар'єру в адвокатській компанії «Правіс», працював у компанії «Пукшин і партнери». У 2008 році Богдан захищав у суді тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Також чинний глава ОП працював в уряді Миколи Азарова, а одразу після Революції гідності став радником, а згодом і адвокатом тодішнього голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, 21 травня Андрій Богдан очолив Адміністрацію президента Володимира Зеленського. 20 червня президент України створив замість АП Офіс президента і затвердив його структуру. Вже 25 червня глава держави призначив Андрія Богдана керівником Офісу президента України.