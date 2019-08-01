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Глава ОП Андрей Богдан подал в отставку. Фото: president.gov.ua

Андрей Богдан подал в отставку с должности главы Офиса президента — СМИ

1 авг 2019, 20:35
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Андрей Богдан, глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского, написал заявление об увольнении с занимаемой должности.

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Богдан 1 августа решил уйти в отставку по собственному желанию. Об этом сегодня сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник на Банковой.

Заявление подано президенту в четверг, — цитирует агентство собеседника.

Причина увольнения пока неизвестна. В ОП пока не комментировали распространенную в СМИ информацию относительно возможной отставки Богдана.

Как известно, Андрей Богдан родом из Львовской области. Он начинал юридическую карьеру в адвокатской компании «Правис», работал в компании «Пукшин и партнеры». В 2008 году Богдан защищал в суде бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко.

Также действующий глава ОП работал в правительстве Николая Азарова, а сразу после Революции достоинства стал советником, а впоследствии и адвокатом тогдашнего председателя Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского.

Напомним, 21 мая Андрей Богдан возглавил Администрацию президента Владимира Зеленского. 20 июня президент Украины создал вместо АП Офис президента и утвердил его структуру. Уже 25 июня глава государства назначил Андрея Богдана руководителем Офиса президента Украины.


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